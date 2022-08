Ukrajina od Latvije prejela novo pošiljko orožja

Riga/Kijev, 16. avgusta - Ukrajina je od Latvije prejela šest havbic oziroma samovoznih topov ameriškega tipa M109, so danes sporočili iz Kijeva. Te bodo skupaj z že prejetimi havbicami Natovega kalibra 155 milimetrov nadomestile obstoječe težke topove sovjetske izdelave, ki so manj natančni in za katere trenutno primanjkuje streliva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.