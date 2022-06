Estonija, Latvija in Slovaška so se pridružile preiskovalni misiji za vojne zločine v Ukrajini

Haag, 1. junija - Estonija, Latvija in Slovaška so v torek v Haagu podpisale sporazum o pridružitvi skupini, ki preiskuje domnevne vojne zločine v Ukrajini. Pobudo za ustanovitev skupine, ki jo usklajuje Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah Eurojust, so dale Poljska, Litva in Ukrajina, poroča Deutsche Welle.