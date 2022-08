Suša in visoke temperature prizadele tudi mestno vegetacijo

piše Laura Štraser

Ljubljana/Maribor/Celje/Kranj/Koper/Murska Sobota, 17. avgusta - Posledicam pomanjkanja padavin in ponavljajočih se daljših obdobij hude vročine se v letošnjem poletju ni izognila niti mestna vegetacija. V nekaterih slovenskih občinah so k reševanju nastalih razmer pristopili s povečano intenziteto zalivanj z vodo. Tam, kjer kritično stanje javne vodooskrbe tega ne omogoča, so občinske rastline huje prizadete.