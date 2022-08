V delu Spodnje Savinjske doline zaradi pomanjkanja vode zaprli namakalne sisteme v hmeljiščih

Žalec, 5. avgusta - Na območju Braslovč in Latkove vasi so zaprli tri namakalne sisteme v hmeljiščih, saj so tamkajšnji vodni viri pod biološkim minimumom, zato je namakanje kmetijskih izdelkov prepovedano. Gre za okrog 700 hektarjev hmeljišč, ki so se namakali iz umetnega Žovneškega jezera, je danes povedala specialistka za hmelj Irena Friškovec.