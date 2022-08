Koruza nižje rasti in brez storžev, travniki rjavi, ožgana zelenjava in sadje, načeta trta

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 4. avgusta - Zaradi hude suše je marsikje koruza nižje rasti in ne nastavlja storžev. Mnogi travniki so rjavi, na sadju in zelenjavi se poznajo ožigi. Pomanjkanje padavin in dolgotrajna vročina sta načela tudi sicer bolj sušnih razmer vajeno vinsko trto. Jesensko podobo že zdaj dobivajo nekateri gozdovi. V kmetijstvu bo pridelek okrnjen, na udaru je živinoreja.