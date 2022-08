Stanje pisatelja Rushdieja naj bi se izboljšalo

New York, 14. avgusta - Pisatelja Salmana Rushdieja, ki je bil v petek v ZDA večkrat zaboden, so odklopili z ventilatorja in diha sam, prav tako govori, je sporočil njegov agent Andrew Wylie. Napadalec, 24-letni Američan libanonskega rodu Hadi Matar, ki je obtožen poskusa umora, pa se je izrekel za nedolžnega, poročajo tuje tiskovne agencije.