Rushdie po napadu diha s pomočjo ventilatorja

New York, 13. avgusta - Pisatelj Salman Rushdie, ki ga je v petek napadalec iz doslej še neznanega motiva zabodel na odru med njegovim govorom, diha s pomočjo ventilatorja. Verjetno bo ostal brez enega očesa, je za časnik New York Times dejal njegov agent Andrew Wylie, ki je dodal, da Rushdie ne more govoriti.