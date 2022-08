Po napadu na Rushdieja se vrstijo odzivi literatov in kulturnikov

New York, 13. avgusta - Na novico o petkovem napadu na pisatelja Salmana Rushdieja so se odzvali številni literati, kulturniki, zvezdniki in politiki. Nad napadom na enega največjih pisateljev sodobnega časa so med drugim pretreseni v mednarodnem odboru Pisatelji in pisateljice za mir, katerega član je tudi Rushdie.