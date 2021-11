Medvedi vse pogosteje zaidejo na naseljena območja Idrijskega in Cerkljanskega

Idrija, 9. novembra - Na naseljenih območjih Idrijskega in Cerkljanskega v zadnjih tednih vse pogosteje srečujejo medvede. Največkrat so jih opazili na območju Kanomlje, Idrijskih Krnic, v Dolah, na Vojskem, v Idrijski Beli ter na Kobalovih planinah, ki so priljubljena pohodniška pot Idrijčanov. Medvedka z mladiči pa je prišla tudi v mesto.