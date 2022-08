Primorske novice o dnevu mladih (12. 8.)

Koper, 11. avgusta - Aljaž Novak v komentarju Je en dan v letu za mlade res dovolj? piše o temi letošnjega dneva mladih, ki je medgeneracijska solidarnost, in delu kot vrednoti, ki ga je med mladimi po avtorjevem mnenju zamenjal prosti čas. Avtor meni, da je prevrednotenju prioritet botrovala tudi pandemija in z njo povezani ukrepi, ki so mlade individualizirali.