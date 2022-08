Demokracija o civilni družbi (11. 8.)

Ljubljana, 11. avgusta - Matevž Tomšič v komentarju Režimska civilna družba piše o razmerju med oblastjo in civilno družbo. Kritičen je, da je izpostavljen samo en segment civilne družbe, ki je ideološko zelo enobarven, medijsko zelo promoviran in finančno dobro podprt. Meni, da med njimi in organizacijami, ki bi bile bližje politični desnici, obstaja veliko nesorazmerje.