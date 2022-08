Večer o najvišji zaporni kazni (12. 8.)

Ljubljana, 11. avgusta - Elizabeta Planinšič v komentarju In kaj potem? piše o najvišji možni kazni v Sloveniji in sistemskem vprašanju, kaj z ljudmi, ki so nevarni in nesposobni socializacije. Avtorica meni, da točne rešitve še vedno ni in se sprašuje ali je morda samo novo hudodelstvo tisto, ki bi jim znova omejilo življenje v družbi.