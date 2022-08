Španija sprejela dodatnih skoraj 300 Afganistancev

Madrid, 11. avgusta - Približno leto dni po umiku zadnjih ameriških vojakov iz Afganistana je Španija v sredo sprejela dodatnih približno 300 ljudi, ki so iskali izhod iz te konfliktne države, v kateri zdaj vladajo talibani. Gre za nekdanje uslužbence španskih organov in njihove sorodnike, ki so ob talibanskem prevzemu oblasti pobegnili v sosednji Pakistan.