Kitajska po zaključku vojaških vaj ponovila grožnje Tajvanu

Taipei, 11. avgusta - Potem ko je Kitajska v sredo končala vojaške vaje na območju, so v Pekingu objavili novo belo knjige o Tajvanu. V njej so se kitajske oblasti zavezale, da na otoku ne bodo tolerirale "separatističnih dejavnosti v kakršnikoli obliki". Tajvanske sile so medtem danes, podobno kot v torek, izvedle lastno obrambno vojaško vajo.