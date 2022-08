Kitajska uvedla sankcije proti Nancy Pelosi

Peking, 5. avgusta - Kitajske oblasti so danes sporočile, da so uvedle sankcije proti predsednici predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi in njenim ožjim družinskim članom, potem ko je ameriška kongresnica obiskala Tajvan, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Podrobnosti glede vsebine sankcij sicer v Pekingu še niso razkrili.