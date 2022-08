Tajvanske sile začele z vojaškimi vajami

Taipei, 9. avgusta - Peking z vojaškimi vajami, ki obkrožajo otok, pripravlja invazijo na Tajvan in želi spremeniti status quo v azijsko-pacifiški regiji, je danes dejal tajvanski zunanji minister Joseph Wu. Tajvanske oborožene sile so pred tem izvedle lastno vajo, s katero so simulirale obrambo pred napadom na otok, poročajo tuje tiskovne agencije.