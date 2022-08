Učencem z znaki okužbe ali po visoko tveganem stiku priporočeno samotestiranje doma

Ljubljana, 10. avgusta - Ključna ukrepa, ki v šolskem okolju pomagata pri preprečevanju prenosa koronavirusnih okužb, sta prezračevanje in umik okuženih iz šolskega procesa. Zato na NIJZ ob prihajajočem šolskem letu samotestiranje v domačem okolju priporočajo vsem z znaki akutne okužbe dihal in tistim, ki so bili v visoko tveganem stiku z okuženo osebo.