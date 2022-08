Belega kita, ki je zataval v Seno, so morali med prevozom do morja uspavati

Pariz, 10. avgusta - Belega kita oziroma kita belugo, ki je prejšnji teden zataval v reko Seno in tam obtičal, so med današnjim poskusom reševanja morali uspavati. V reševalni akciji so kita sicer hoteli prepeljati v bazen z morsko vodo v francoskem pristanišču Ouistreham, kjer bi žival nekaj dni še opazovali in zdravili, preden bi jo izpustili na odprto morje.