Vse slabše ocene stanja ohranjenosti kitov in delfinov

Piran, 11. decembra - Vse vrst kitov in delfinov v Sredozemlju, razen dveh, so uvrščene v eno od kategorij ogroženosti na rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave. Štiri populacije so opredeljene kot kritično ogrožene, kažejo najnovejše ocene Mednarodne zveze za varstvo narave. Organizacije so zato pristojne pozivajo k upoštevanju priporočil stroke.