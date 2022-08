Iz Sene rešili belega kita

Pariz, 10. avgusta - Belega kita oziroma kita belugo, ki je zataval v reko Seno in tam obtičal več kot teden dni, so davi v prvi fazi reševalne akcije dvignili iz reke in ga namestili na barko, s pomočjo katere ga bodo vrnili v morje. V akciji, ki je trajala skoraj šest ur, je sodelovalo več kot 20 potapljačev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.