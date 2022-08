Umrla priznana portugalska pesnica Ana Luisa Amaral

Porto, 9. avgusta - V 67. letu starosti je po hudi bolezni umrla portugalska pesnica, prevajalka in raziskovalka, profesorica Ana Luisa Amaral. Pesnica, ki je bila lani častna gostja Dnevov poezije in vina, velja za eno najpomembnejših predstavnic sodobne portugalske poezije. Izdala je več kot 30 avtorskih del in prevajala leposlovje v portugalščino.