Italijanski prevod romana Črni obroč Marija Čuka v ožjem izboru za veliko nagrado Nabokova

Trst, 11. januarja - Fiamme nere, italijanski prevod romana Črni obroč tržaškega pisatelja in pesnika Marija Čuka je eden od 11 finalistov, nominiranih za veliko italijansko vsedržavno književno nagrado, poimenovano po pisatelju Vladimirju Nabokovu, so sporočili iz tržaške založbe Mladika. Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad bo 5. februarja.