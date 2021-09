Italijanski prevod Čukovega Črnega obroča prejel posebno priznanje

Trst, 2. septembra - Italijanski prevod romana Črni obroč pesnika in pisatelja Marija Čuka je prejel posebno priznanje strokovne komisije 28. mednarodne literarne nagrade Latisana per il Nord-Est. Roman Fiamme nere, ki ga je v italijanščino prevedla Martina Clerici in je izšel pri založbi Mladika, je v izvirniku nastal ob 100. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu.