Renata Salecl predstavlja knjige na sejmu v Buenos Airesu

Buenos Aires, 7. avgusta - Na knjižnem sejmu v Buenos Airesu Feria de Editores (Sejem založnikov), ki se je začel v petek in traja do danes, se s tremi knjigami predstavlja tudi filozofinja in sociologinja Renata Salecl. Argentinska založba Godot je lani izdala Tek na mestu, letos pa še Strast do nevednosti in Tiranija izbire.