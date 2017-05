Renata Salecl v novi knjigi o sodobni družbi, ki teče na mestu

Ljubljana, 25. maja - Filozofinja in sociologinja Renata Salecl je v sredo v Moderni galeriji pospremila svojo novo knjigo Tek na mestu, v kateri je zbrala kolumne, ki jih je v zadnjih desetih letih objavljala v Sobotni prilogi Dela. V njih je obravnavala najrazličnejše teme sodobne družbe, od ljubezni in starševstva do genetike in psihosomatike.