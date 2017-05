Pri Mladinski knjigi Kravos, Renata Salecl, Petra Koršič in Karlovšek

Ljubljana, 26. maja - Pri Mladinski knjigi so izdali in danes predstavili štiri raznorodna dela slovenskih avtorjev: roman Igorja Karlovška Bahamski dokument, pesniški prvenec Petre Koršič Furlanka je dvignila krilo, knjigo kolumn Renate Salecl Tek na mestu in novo pesniško zbirko Marka Kravosa Kot suho zlato. Kravosove pesmi so že izšle v italijanskem prevodu.