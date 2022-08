Delo o delovanju policije (6. 8.)

Ljubljana, 5. avgusta - Mitja Felc v komentarju Od palice nazaj h korenčku piše o delovanju policije. Ugotavlja, da se je od konca miličniških časov manjšal vpliv politike in so vse bolj v ospredje prihajale človekove pravice in svoboščine. Kot piše, je v času prejšnje vlade policija v očeh javnosti izrazito padla, zdajšnje vodstvo pa bo moralo garati za povrnitev ugleda.