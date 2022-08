Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 8.)

Ljubljana, 5. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o zasilnem pristanku manjšega letala na gorenjski avtocesti. Poročale so tudi o napovedani predstavitvi simfoničnega dela Alamut, ki ga je pripravila glasbena zasedba Laibach, in dopustovanju britanskega premierja v odhajanju Borisa Johnsona v Sloveniji.