Mladina o predsedniku republike (5. 8.)

Ljubljana, 5. avgusta - Grega Repovž v komentarju Predsednik republike piše o predsedniku republike Borutu Pahorju in pomenu funkcije predsednika. Avtor poudari, da predsednik s predlaganjem ustavnih sodnikov vzpostavlja ideološki in politični temeljni okvir države in lahko z nekaj preračunljivimi imenovanji zelo spremeni državo.