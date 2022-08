V Mikolajivu bodo ob uvedbi policijske ure iskali ruske kolaborante

Mikolajiv, 5. avgusta - Guverner regije Mikolajiv na jugu Ukrajine Vitalij Kim je danes napovedal, da bo v mestu Mikolajiv uvedena policijska ura. Ta naj bi bila v veljavi do ponedeljka, medtem pa bodo oblasti v mestu iskale in poskušale nevtralizirati posameznike, ki sodelujejo z rusko vojsko in ji pomagajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.