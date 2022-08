Policisti zaradi pogina rib v Glinščici preverjajo sume morebitnih kaznivih dejanj

Ljubljana, 3. avgusta - O ponedeljkovem poginu rib v ljubljanskem potoku Glinščica so obveščeni policisti. Ti zbirajo obvestila in preverjajo sume morebitnih kaznivih dejanj, saj vzrok pogina ni povsem pojasnjen. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.