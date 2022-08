Ljubljana, 1. avgusta - V potoku Glinščica v Ljubljani je danes nekaj pred 14. uro prišlo do pogina rib. Gasilci so ugotovili, da v potok iz smeri gradbišča okoli 100 metrov višje priteka voda belkaste barve, voda v potoku nad tem mestom pa je bila bistra, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.