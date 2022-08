Za pogin rib v Glinščici najverjetneje kriv izliv cementnega mleka z bližnjega gradbišča

Ljubljana, 2. avgusta - Potem ko je v potoku Glinščica v Ljubljani prišlo do pogina rib, si je danes kraj dogodka ogledal pristojni inšpektor. Čeprav vzrok pogina uradno še ni znan, več okoliščin po besedah predsednika tamkajšnje ribiške družine kaže na to, da je do dogodka najverjetneje prišlo zaradi izliva cementnega mleka.