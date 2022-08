V Indiji potrdili prvo smrtno žrtev opičjih koz

New Delhi, 1. avgusta - V Indiji so zabeležili prvo smrtno žrtev zaradi okužbe z virusom opičjih koz. 22-letni moški, ki je nedavno pripotoval iz Združenih arabskih emiratov, je tako uradno četrta zabeležena smrtna žrtev aktualnega izbruha tega virusa zunaj Afrike, kjer so opičje koze ponekod endemične, poroča britanski BBC.