V Sloveniji doslej potrdili 35 primerov okužb z virusom opičjih koz

Ljubljana, 29. julija - V Sloveniji so doslej potrdili 35 primerov okužb z virusom opičjih koz. Dobra tretjina primerov je bila vnesena iz tujine - iz Španije, Italije ter Bosne in Hercegovine. Dobra tretjina posameznikov se je okužila v Sloveniji, za ostale pa kraja okužbe niso mogli opredeliti, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).