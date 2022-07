V silovitem ruskem obstreljevanju Mikolajiva ubit bogat poslovnež

Mikolajiv, 31. julija - Mesto Mikolajiv na jugu Ukrajine je bilo danes ponoči tarča silovitega ruskega obstreljevanja, verjetno najhujšega od začetka vojne februarja, so sporočile lokalne oblasti. V napadih sta umrla dva civilista, in sicer eden najbogatejših ukrajinskih poslovnežev in njegova soproga, je sporočil guverner regije Vitalij Kim.