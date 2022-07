Upravno sodišče do končne odločitve prepovedalo začetek gradnje HE Mokrice

Ljubljana, 29. julija - Upravno sodišče je pred dnevi odločilo, da se za projekt Hidroelektrarne (HE) Mokrice ne more izdati gradbenega dovoljenja, dokler ne bo dokončno odločilo o tožbi, ki jo je zoper projekt vložilo Društvo za preučevanje rib Slovenije, je danes sporočilo društvo. Kot so poudarili v društvu, gre za pomembno odločitev.