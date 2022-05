Za HESS HE Mokrice pomemben korak k uresničitvi zelenega prehoda

Mokrice, 23. maja - Hidroelektrarna (HE) Mokrice je pomemben korak k uresničitvi zelenega prehoda in temelj za nadaljnji razvoj obnovljivih virov v Sloveniji, so prepričani v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), ki je investitor v projektu izgradnje HE Mokrice. S tem so se odzvali na petkovo odločitev vlade glede gradbenega dovoljenja za HE Mokrice.