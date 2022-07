Društvo za preučevanje rib z novo tožbo zoper postavitev HE Mokrice

Ljubljana/Mokrice, 22. julija - Društvo za preučevanje rib Slovenije je na upravno sodišče pred dnevi vložilo tožbo, s katero izpodbija majski sklep prejšnje vlade, ki bi omogočil postavitev Hidroelektrarne (HE) Mokrice. Sodišču je podalo tudi zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi do končne razsodbe zadržalo začetek gradnje, so sporočili iz društva.