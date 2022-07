V Istro dostavljajo vodo tudi zasebni avtoprevozniki

Koper, 29. julija - Od torka so iz reke Unice z gasilskimi in vojaškimi tovornjaki v vodarno Rižanskega vodovoda prepeljali 2600 kubičnih metrov vode. Od danes bodo med Planino in Cepki vozili tudi zasebniki z zmogljivejšimi polpriklopniki. Rižanski vodovod je moral prekiniti črpanje iz dveh vodnjakov pri Sečovljah in spet uporablja več podtalnice iz Rižanske doline.