Na ministrstvu sestanek o ukrepih in naložbah za vodooskrbo Primorske

Ljubljana, 27. julija - Na ministrstvu za okolje in prostor je danes potekal tehnični sestanek o oskrbi Istre in Krasa s pitno vodo, ki so se ga udeležili predstavniki ministrstva in direktorji vodnogospodarskih podjetij. Govorili so o tekočih ukrepih in o morebitnih srednjeročnih naložbah.