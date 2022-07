Vodo z Notranjske v Istro danes vozi devet tovornjakov

Postojna, 26. julija - Iz reke Unice pri Planini so zgodaj zjutraj začeli črpati vodo za potrebe slovenske Istre. Danes je na delu devet tovornjakov s cisternami. Do približno opoldneva so napolnili 20 cistern, je povedal Domen Torkar z uprave za zaščito in reševanje. Pojasnil je, da en tovornjak odpelje vodo v Istro in se vrne v približno dveh urah in pol.