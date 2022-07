Mediana: Kljub naraščanju okužb s koronavirusom zaskrbljenost prebivalstva ne raste

Ljubljana, 29. julija - Mediana je ugotavljala, kako zaskrbljeni so slovenski prebivalci glede trenutnih razmer v zvezi s covidom-19, v kolikšni meri zaupajo vladi in kako gledajo na posledice dogajanj v svetu. Med drugim so ugotovili, da zaskrbljenost prebivalstva kljub naraščanju števila okužb s koronavirusom ne raste