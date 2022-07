Varnostni svet ZN obsodil usmrtitve v Mjanmaru

New York/Naypyitaw, 28. julija - Varnostni svet ZN je v sredo obsodil usmrtitve štirih borcev za demokracijo v Mjanmaru, ki jih je izvedla tamkajšnja vojaška hunta, in pozval k takojšnji izpustitvi zaprte predsednice Aung San Suu Kyi. Izjavo sta presenetljivo podprli tudi Rusija in Kitajska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.