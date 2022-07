Med akcijo Truck & Bus policisti kontrolirali 6148 domačih in tujih voznikov ter zaznali 785 kršitev

Ljubljana, 28. julija - V poostrenem nadzoru so policisti prejšnji teden pri 351 voznikih avtobusov in 5797 voznikih tovornih vozil ugotovili kar 785 kršitev cestnoprometnih predpisov, so sporočili s policije. Evropsko usklajen nadzor tovornega in avtobusnega prometa je del širše preventivne akcije Truck & Bus, ki so jo izvedli skupaj z Agencijo za varnost prometa.