S poostrenim nadzorom do večje varnosti motoristov

Ljubljana, 1. junija - Agencija za varnost prometa in policija sta začeli drugo letošnjo nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil. Do 12. junija bo tako policija poostrila nadzor na relacijah, ki jih najpogosteje uporabljajo motoristi, in se osredotočala na najpogostejše kršitve, ki botrujejo prometnim nesrečam.