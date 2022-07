Do konca tedna poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov za večjo varnost v prometu

Ljubljana, 18. julija - Policisti bodo v sklopu nacionalne akcije do konca tedna izvajali poostren nadzor nad avtobusi in tovornimi vozili. Kot v sporočilu za javnost navaja agencija za varnost prometa, bo druga od treh nacionalnih preventivnih akcij za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, od danes do nedelje potekala tudi v več evropskih državah.