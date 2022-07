V Istanbulu odprli center za nadzor izvoza ukrajinskega žita

Istanbul, 27. julija - V Istanbulu so danes uradno odprli skupni center za poveljevanje in nadzor, ki bo usklajeval izvoz ukrajinskega žita po Črnem morju. Ukrajinske oblasti pa so medtem sporočile, da so v treh črnomorskih pristaniščih že pričeli z delom, da bi obnovili izvoz žita, poroča francoska tiskovna agencija AFP.