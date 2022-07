V Istanbulu bodo odprli center za nadzor izvoza žita po Črnem morju

Istanbul, 26. julija - Združeni narodi in Turčija bodo v sredo v Istanbulu skupaj z Rusijo in Ukrajino odprli skupni center za poveljevanje in nadzor, ki bo usklajeval izvoz žita po Črnem morju. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa se namerava 5. avgusta v ruskem črnomorskem letovišču Soči sestati s svojim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.