V Istanbulu bodo odprli center za nadzor izvoza žita po Črnem morju

Istanbul, 27. julija - Združeni narodi in Turčija bodo danes v Istanbulu skupaj z Rusijo in Ukrajino odprli skupni center za poveljevanje in nadzor, ki bo usklajeval izvoz žita po Črnem morju. Slovesnosti v Istanbulu se bo med drugim udeležil turški obrambni minister Hulusi Akar, prisotna pa naj bi bila tudi ruska delegacija.